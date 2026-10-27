Τον χωρισμό του από την Αλίκη Μαρία Νούση αποκάλυψε ο Φοίβος Παπαδάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ο δημοσιογράφος συνομίλησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη για προσωπικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η απώλεια του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη. Σε μια πιο προσωπική στιγμή της συζήτησης, επιβεβαίωσε πως η σχέση του με την Αλίκη έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η δήλωση για τη νέα σελίδα στη ζωή του

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν η μητέρα του είναι καλή πεθερά, ο Φοίβος Παπαδάκης ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται πλέον σε σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο ρόλος της ως πεθερά δεν υπάρχει πλέον. Κάνω σε όλα restart, έτσι θέλει η ζωή για να πάμε πιο μπροστά, πιο ψηλά».

Η σχέση έξι ετών με την Αλίκη Μαρία Νούση

Ο Φοίβος Παπαδάκης και η Αλίκη Μαρία Νούση ήταν μαζί για έξι χρόνια, επιλέγοντας να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι απέφευγαν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις, η Αλίκη είχε σταθεί στο πλευρό του δημοσιογράφου όταν εκείνος συμμετείχε στο «Just the 2 of Us», το 2023.

Τότε, είχε εκφράσει ανοιχτά την υπερηφάνεια και τη χαρά της για εκείνον, ανεξάρτητα από την τηλεοπτική του πορεία.

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