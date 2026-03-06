Ήταν ένα θλιβερό απόγευμα Κυριακής, στις 4 Ιανουαρίου, όταν έγινε γνωστή η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ο έγκριτος δημοσιογράφος υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια με τη μέθοδο της ΚΑΡΠΑ, όμως η καρδιά του τον πρόδωσε οριστικά. Η οικογένειά του και οι οικείοι του παραμένουν συντετριμμένοι, με τις εικόνες από τον ύστατο αποχαιρετισμό να μένουν χαραγμένες στη μνήμη όλων.

Δύο μήνες μετά, όλοι προσπαθούν να συμφιλιωθούν με την απουσία του.

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον πατέρα του είχε πολύ στενή σχέση και συνεργάζονταν και επαγγελματικά. Στήριγμά του σε όλο αυτό, η σύντροφός του, Αλίκη Μαρία Νούση. Οι δυο τους πριν από λίγες ημέρες και μετά από πάρα πολύ καιρό δημοσίευσαν μια κοινή τους φωτογραφία από βραδινή έξοδό τους.

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ πόζαραν στην κάμερα αγκαλιά.

Όπως έχουν δηλώσει δημόσια οι δυο τους περνάνε τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μαζί κι ακολουθούν ο ένας τον άλλον μέχρι και σε επαγγελματικά σχέδια και πλάνα.

