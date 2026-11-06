Ο Φωκάς Ευαγγελινός γνωστοποίησε, το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, την απόφασή του να απέχει από την καλλιτεχνική επιμέλεια του «Sing for Greece 2027», αλλά και τη Eurovision 2027.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός χορογράφος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» και λίγο πριν το τέλος της συζήτησης με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά αποκάλυψε ότι οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του δεν του επιτρέπουν να αναλάβει τη φετινή διοργάνωση.

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα», ξεκαθάρισε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη Eurovision, μετρώντας περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον μουσικό διαγωνισμό. Από τη σκηνική επιμέλεια του Σάκη Ρουβά το 2004 και της Έλενας Παπαρίζου το 2005, με την οποία η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη της νίκη, μέχρι τις συνεργασίες του με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει υπογράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του θεσμού. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τη σκηνική παρουσία διαδοχικών ελληνικών συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και σημαντική θέση του στον διαγωνισμό.

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