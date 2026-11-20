Τους λόγους για τους οποίους δεν θα συμμετάσχει στη φετινή ελληνική διοργάνωση της Eurovision εξήγησε ο Φωκάς Ευαγγελινός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία του στον μουσικό διαγωνισμό, στις συνεργασίες του με τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου, αλλά και στην απόφασή του να απέχει φέτος από το «Sing for Greece».

Η πρώτη του εμπειρία στη Eurovision με τον Σάκη Ρουβά

Ο Φωκάς Ευαγγελινός θυμήθηκε την πρώτη φορά που βρέθηκε στον διαγωνισμό, το 2004, στην Κωνσταντινούπολη, στο πλευρό του Σάκη Ρουβά. Η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε τότε την τρίτη θέση, ενώ έναν χρόνο αργότερα, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», ήρθε η πρώτη θέση για την Ελλάδα.

«Πήγα πρώτη φορά με τον Σάκη στην Κωνσταντινούπολη και μετά με την Έλενα και το Number One. Με τον Σάκη πήραμε την τρίτη θέση και με την Έλενα την πρώτη θέση. Εγώ είχα συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά για 10 χρόνια, οπότε με κάλεσαν σαν ομάδα μαζί με τον Σάκη και πήγαμε εκεί. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και δεν ήταν πολύ εύκολη, γιατί είμαι ευγενής, αλλά αν διαφωνείς με κάτι το οποίο βλέπεις… Θυμάμαι τότε αναβόσβηνε ένα πάτωμα και δεν μπορούσα να δω τον Σάκη. Τους ρώτησα αν γίνεται να μην αναβοσβήνει και μου είπαν όχι. Μετά το απαίτησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιδέα πίσω από τη χορογραφία του «My Number One»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός θυμήθηκε, επίσης, πώς προέκυψε η ιδέα με την τεχνητή λύρα στη σκηνική παρουσίαση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, η οποία αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισης.

Όπως εξήγησε, αναζητούσε μια πρωτότυπη ιδέα για την τρίτη μουσική γέφυρα του τραγουδιού και η σκέψη του στράφηκε στις χορδές της παραδοσιακής λύρας.

«Έψαχνα κάτι τότε με την Έλενα… Ήταν η τρίτη μουσική γέφυρα και κάτι έπρεπε να συμβεί γιατί βαριέμαι και λέω “πόσες χορδές έχει η λύρα η κρητική ή η ποντιακή;”. Μου λένε “τρεις χορδές” και σκέφτηκα αυτό να συμβεί. Γιατί καμιά φορά το να κάνεις πλεονέκτημα κάτι που σε ενοχλεί, είναι πολύ πιο ωραίο», αποκάλυψε.

Το σχόλιό του για τη συμμετοχή του Akyla

Ο χορογράφος μίλησε και για τη συμμετοχή του Akyla, εκφράζοντας την άποψη ότι το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που, κατά τη γνώμη του, άξιζε η εμφάνιση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σέβεται πάντα την τελική κατάταξη, καθώς αυτή προκύπτει από την ψήφο του κοινού και τις αποφάσεις των επιτροπών.

«Νομίζω ότι δεν του άξιζε αυτή η θέση του Akyla, αλλά εγώ δέχομαι οποιαδήποτε θέση συμβαίνει, γιατί αποφασίζει ένα κοινό, κάποιες επιτροπές. Εμείς κάνουμε το καλύτερο κι αυτό κάνω πάντα. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Η Eurovision δεν είναι μόνο να εντυπωσιάσεις. Είναι πώς θα παρουσιάσεις κάτι που δεν έχει ξαναγίνει αλλού. Πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτό που θα παρουσιάσεις και όλες οι ιδέες θεωρώ ότι είναι πρωτότυπες», είπε.

Ο λόγος που δεν θα βρίσκεται στο «Sing for Greece»

O Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι έχει αναλάβει τη δεύτερη σεζόν ενός θεατρικού έργου που θα σκηνοθετήσει και το απαιτητικό πρόγραμμα δεν του επιτρέπει να αφοσιωθεί στην προετοιμασία της Eurovision.

Παρότι στηρίζει την επιλογή να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί πως δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί με τη συνέπεια που απαιτεί μια τόσο απαιτητική διαδικασία.

«Το ότι θα γίνει ο διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ ωραία ιδέα. Εύχομαι να σκίσει, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που εγώ στηρίζω. Εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μην είμαι 100% συνεπής σε μια δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται. Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη καμιά φορά όταν παίρνεις μια απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα», δήλωσε.

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