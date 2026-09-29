Φωκάς Ευαγγελινός: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του, Πίτσα Κουτουφά στην Αθήνα

Ο Φωκάς Ευαγγελινός και η σύντροφός του, για πάνω από τρεις δεκαετίες, Πίτσα Κουτουφά πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στην Αθήνα.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Πίτσα Κουτουφά αποτελούν ένα από τα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ που έχουν επιλέξει συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι λιγοστές, γι’ αυτό και η πρόσφατη έξοδός τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύντροφό του στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Ακροπόλ.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, σε μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους, έχοντας πλέον πίσω τους περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής ζωής.

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