Μιλώντας στο Star, ο Ερρίκος Πετιλόν έδωσε τη δική του εκδοχή αναφορικά με τη φερόμενη εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση κατά της γυναίκας που –όπως υποστηρίζει– τον ενέπλεξε στην υπόθεση. Ο ίδιος εξήγησε πως επί τρία χρόνια προσπαθούσε μάταια να απεμπλακεί από τις σχετικές εταιρείες, καθώς ήταν αδύνατον να εντοπίσει τη συγκεκριμένη γυναίκα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτή η κατάσταση του δημιούργησε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, στερώντας του τη δυνατότητα να λάβει πρόνοια.

Αναφερόμενος στην τελευταία τους επικοινωνία, η οποία τοποθετείται χρονικά πριν από ενάμιση χρόνο, επεσήμανε ότι είχε φτάσει σε σημείο να την εκλιπαρεί να τον διαγράψει από τις εταιρείες.

Οι νέες δηλώσεις του για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι προσπαθούσα. Με είδαν που πήγαινα στα γραφεία και δεν την έβρισκα, να με βγάλει εδώ και τρία χρόνια από τις εταιρείες. Και της είχα πει ότι με έχει καταστρέψει. Ούτε Πρόνοια, ούτε τίποτα μπορούσα να πάρω. Έχω χάσει περίπου 20.000 από την Πρόνοια επί τρία χρόνια. Μία φορά το σήκωσε, μιλάμε πριν ενάμιση χρόνο. Φώναζα κιόλας: “Βγάλε με!”. “Σιγά”, μου λέει, “πώς κάνεις έτσι; Έχεις πάρει τόσα λεφτά”», περιέγραψε.

Την ίδια ώρα, εξελίξεις υπάρχουν και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 56χρονος που κατηγορείται ότι είχε κομβικό ρόλο στη δημιουργία του δικτύου των αχυρανθρώπων στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέος.

Αντίθετα, μια 27χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να εμφανιζόταν ως μπροστινή σε εταιρείες, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι της είπαν προκειμένου να δεχθεί να εμφανιστεί σε εταιρικά σχήματα, υποστηρίζοντας ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβαινε: «Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν: “Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε“».

Οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών-βιτρινών, με ανθρώπους να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή υπεύθυνοι επιχειρήσεων και στη συνέχεια να βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές και δικαστικά έγγραφα.

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