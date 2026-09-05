Η Μαρία Κίτσου θα επιστρέψει στην τηλεόραση με ένα ανατρεπτικό ρόλο, μέσα από την κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό».

Η δημοφιλής ηθοποιός θα βρεθεί στις νέες περιπέτειες των μοναχών της Αγίας Θεοδούλης, οι οποίες επιστρέφουν στον Alpha αντιμέτωπες με μία ακόμη πιο επικίνδυνη υπόθεση.

Στο νέο ξεκαρδιστικό τρέιλερ που ανέβηκε στα social media του σταθμού, βλέπουμε τη Μαρία Κίτσου να υποδέχεται τους αστυνομικούς σε έναν οίκο ανοχής με τις ατάκες της να προκαλούν γέλιο.

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Οι μοναχές γίνονται αυτή τη φορά οι στόχοι

Στον νέο κύκλο της σουρεαλιστικής whodunnit κωμωδίας, οι ηρωίδες δεν καλούνται να αναζητήσουν έναν δολοφόνο, όπως συνέβη στην πρώτη σεζόν. Αυτή τη φορά βρίσκονται οι ίδιες στο στόχαστρο ενός επικίνδυνου ελεύθερου σκοπευτή.

Οι μοναχές πιστεύουν αρχικά ότι η προηγούμενη περιπέτειά τους έχει τελειώσει και ετοιμάζονται να κάνουν μια νέα αρχή. Ωστόσο, η εμφάνιση του δράστη ανατρέπει τα σχέδιά τους και αναγκάζει τις Αρχές να τις μεταφέρουν για την ασφάλειά τους σε μοναστήρι της Καρδίτσας.

Στην Ι. Μονή της Οσίας Υπομονής προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους καθημερινότητα και να επιστρέψουν στα μοναστικά τους καθήκοντα. Πολύ σύντομα, όμως, αντιλαμβάνονται ότι και το νέο τους καταφύγιο κρύβει μυστικά.

Η νέα ηγουμένη αλλάζει τις ισορροπίες

Η παρουσία μιας νέας ηγουμένης δημιουργεί αναστάτωση και περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση μέσα στο μοναστήρι. Οι αδελφές αρχίζουν να υποψιάζονται ότι κάτι παράξενο συμβαίνει γύρω τους και επιχειρούν να ανακαλύψουν τι κρύβουν οι νέες μοναχές που συναντούν.

Την ίδια στιγμή, ο δολοφόνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και φαίνεται να πλησιάζει ολοένα περισσότερο, οδηγώντας τις πρωταγωνίστριες σε νέες επικίνδυνες, αλλά και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

govastiletto.gr – Μαρία Κίτσου: Τα γενέθλια στο Ηράκλειο και η τούρτα επί σκηνής