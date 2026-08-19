Η θεϊκή κωμωδία του Alpha «Φόνοι στο καμπαναριό» έρχεται τη νέα σεζόν με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου.

Ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης θα έχουν έναν ακόμα σύμμαχο στην προσπάθεια τους να εξιχνιάσουν το νέο μυστήριο κι αυτή τη φορά είναι ο Καρδιτσιώτης φίλος του Σοφιανού, ο Λευτέρης Σουπιάδης.

Λευτέρης Σουπιάδης

Υπαστυνόμος β’ και φίλος από τα παλιά του Σοφιανού. Συμφοιτητές στη σχολή και, παρόλο που χάθηκαν μέσα στα χρόνια, δεν έπαψαν ποτέ να αγαπιούνται. Όταν ο Μίλτος χρειαστεί τη βοήθειά του, ο Λευτέρης θα τρέξει να βοηθήσει τις καλόγριες. Και θα είναι πάντα δίπλα τους. Με τα είδη πρώτης ανάγκης που θα φέρει, με τα ψώνια που θα κουβαλήσει, με το καλαμπούρι που θα πει. Άνθρωπος χαρούμενος, εξωστρεφής και φαγανός. Τα κάνει όλα με την καρδιά του. Εντάξει, ίσως και να αποβλέπει στο γλυκό του κουταλιού που πάντα τον κερνάνε. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να τις βοηθήσει και στην έρευνά τους. Γιατί μάλλον η έλλειψη αποδείξεων δε θα τον αφήσει να το κάνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα. Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς… πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

Δείτε εδώ το trailer:

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

Έρχεται στον Alpha!

govastiletto.gr – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για «Φόνους στο Καμπαναριό»: «Δεν θεωρώ ότι έχουμε προσβάλει τα θεία»