Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Meghan Markle για να γιορτάσει την Ημέρα των Ερωτευμένων. Η Δούκισσα του Σάσεξ απαθανάτισε τον Πρίγκιπα Harry να κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τη μικρή Lilibet, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με το ροζ σύνολό της και τα κόκκινα μπαλόνια της.

«Αυτοί οι δύο και ο Archie είναι οι παντοτινοί μου Βαλεντίνοι», εξομολογήθηκε στη λεζάντα, δείχνοντας την πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους στο Montecito, στην Κομητεία Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

govastiletto.gr -Meghan Markle: Κόπηκε η εκπομπή της στο Netflix – Οι αρνητικές κριτικές και η χλιαρή απήχηση στους τηλεθεατές

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Meghan Markle