Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Meghan Markle για να γιορτάσει την Ημέρα των Ερωτευμένων. Η Δούκισσα του Σάσεξ απαθανάτισε τον Πρίγκιπα Harry να κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τη μικρή Lilibet, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με το ροζ σύνολό της και τα κόκκινα μπαλόνια της.

«Αυτοί οι δύο και ο Archie είναι οι παντοτινοί μου Βαλεντίνοι», εξομολογήθηκε στη λεζάντα, δείχνοντας την πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους στο Montecito, στην Κομητεία Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

govastiletto.gr -Meghan Markle: Κόπηκε η εκπομπή της στο Netflix – Οι αρνητικές κριτικές και η χλιαρή απήχηση στους τηλεθεατές