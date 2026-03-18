Η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά από μαραθώνια απολογία στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στις 17/3.

Η απολογία της αφορούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής, με το ποσό να φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, για οικονομικά αδικήματα που εκτείνονται από το 2011 έως το 2020.

Ο δικηγόρος του γιου του Γιώργου Τράγκα, μίλησε στο Buongiorno σχολιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στην Μαρία Καρρά, χαρακτηρίζοντάς τους ως τους αυστηρότερους που θα μπορούσαν να επιβληθούν.

Σχετικά με τον εντολέα του, ο οποίος θέλει να τακτοποιηθεί το ποσό που χρωστούσε ο πατέρας του στο δημόσιο, ενώ η Μαρία Καρρά αρνείται, ο δικηγόρος ανέφερε: «Ο άνθρωπος εδώ και τέσσερα χρόνια είναι δέσμιος αυτής της κατάστασης. Δεν καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει και ένας εγγονός, ο Γιώργος, στον οποίο ελπίζουμε να μείνει κάτι από τον παππού του».

Όσο για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα και τα ακίνητα στο εξωτερικό, ο δικηγόρος τόνισε: «Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι πέρα από δημοσιογράφος, ήταν δαιμόνιος επιχειρηματίας. Έκανε πωλήσεις που θα ζήλευαν πολλοί καναλάρχες, πουλώντας μικρά κανάλια για τεράστια ποσά. Δεν προσπαθώ να τον αγιοποιήσω, αλλά εκτός της φοροδιαφυγής, δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα. Μια ζωή φτάνει για να βγάλεις αυτά τα λεφτά».

