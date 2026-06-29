Η Αγγελική Νικολούλη έριξε αυλαία για ακόμη μία επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν του «Φως στο Τούνελ», αποχαιρετώντας το κοινό της με ένα ζεστό και γεμάτο συναίσθημα μήνυμα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που συμπλήρωσε 31 χρόνια αδιάλειπτης τηλεοπτικής παρουσίας, ευχαρίστησε τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, ανανεώνοντας το ραντεβού της για το φθινόπωρο.

Με τη γνωστή της αμεσότητα, αλλά και με δόση χιούμορ, ευχήθηκε σε όλους ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι, κλείνοντας με την ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα στους θαυμαστές της: «Εμείς φίλοι μου σβήνουμε τα φώτα στο Τούνελ και προετοιμαζόμαστε για την 32η τηλεοπτική σεζόν εδώ στο MEGA, μαζί με εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τη στήριξη. Καλοκαιράκι έχουμε, ας το απολαύσουμε όλοι, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε και προσοχή… μη χαθείτε. Θα σας βρούμε!».

Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, η Αγγελική Νικολούλη αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας υπόσχεση για νέες έρευνες και δυνατές αποκαλύψεις τη νέα σεζόν.

Govastiletto.gr – Αγγελική Νικολούλη: Οι viral στιγμές που έγραψαν ιστορία