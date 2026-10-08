Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν του «Φως στο Τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη να επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες για ακόμη έναν κύκλο ερευνών.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, η δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφισή της για το MEGA, με την κάμερα να καταγράφει στιγμιότυπα από τα παρασκήνια.

Πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:30, εγκαινιάζοντας την 32η σεζόν της.

Το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει τη μακρόχρονη πορεία του έχοντας στο επίκεντρο την έρευνα και την αναζήτηση της αλήθειας. Εξαφανίσεις, ανεξιχνίαστα εγκλήματα και υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο της εκπομπής.

Σταθερός σύμμαχος το τηλεοπτικό κοινό

Καθοριστική παραμένει και η συμβολή των τηλεθεατών, οι οποίοι μέσα από μαρτυρίες και πληροφορίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στην έρευνα.

Με την Αγγελική Νικολούλη στο τιμόνι, το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για 32η σεζόν, συνεχίζοντας την προσπάθεια να φωτίσει υποθέσεις που παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς απαντήσεις.

View this post on Instagram A post shared by Mega TV (@megatvcom)

Govastiletto.gr – Φως στο Τούνελ: Η χιουμοριστική ατάκα της Νικολούλη στο φινάλε