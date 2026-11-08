Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Φωτεινή Αθερίδου έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια.

Η ηθοποιός έγινε 36 ετών και θέλησε να γιορτάσει τη συγκεκριμένη ημέρα με τον δικό της, απολαυστικά χιουμοριστικό τρόπο.

Η αναδρομή στο παρελθόν και η σκέψη της για τα 36

Στη δημοσίευσή της στο Instagram, η Φωτεινή Αθερίδου συνόδευσε την παιδική της φωτογραφία με ένα σχόλιο για το πώς φανταζόταν τον εαυτό της σε αυτή την ηλικία όταν ήταν μικρότερη.

Όπως αποκάλυψε, πίστευε πως στα 36 της θα είχε μια πολύ πιο σοβαρή και επίσημη εικόνα, φανταζόμενη τον εαυτό της να κυκλοφορεί κρατώντας χαρτοφύλακα.

Μάλιστα, με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, παραδέχτηκε πως τότε θεωρούσε ότι αυτή η ηλικία θα ήταν πολύ κοντά στα βαθιά γεράματα.

Ωστόσο, σήμερα αντιμετωπίζει τα πράγματα διαφορετικά, απολαμβάνοντας τη νέα δεκαετία της ζωής της και καταλήγοντας πως τα 36 έχουν τη δική τους γοητεία.

«Τότε πίστευα πως στα 36 θα είμαι μία με χαρτοφύλακα (έτσι το φαντασιωνόμουν), και πολύ κοντά σε ηλικία θανάτου. Η αλήθεια είναι πως μεγάλωσα, αλλά φίλε τα 36 είναι σέξι. Ναι έχω γενέθλια, πείτε μου Χρόνια Πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Atheridou (@fotiniatheridou)

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