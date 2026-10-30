Ένα απρόοπτο περιστατικό που έζησε πρόσφατα, περπατώντας στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, αποκάλυψε η Φωτεινή Αθερίδου, προκαλώντας γέλια με την περιγραφή της.

Η ηθοποιός, καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μίλησε για τον αυθορμητισμό και τις γκάφες της, εξηγώντας πως πήγε σε ένα πάρτι χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι το φόρεμά της είχε πιαστεί μέσα από το εσώρουχό της.

Το σχόλιο ενός περαστικού

Όπως περιέγραψε, είχε διασχίσει ολόκληρη την πλατεία, ενώ οι περαστικοί την κοιτούσαν, μέχρι που ένας άνδρας με πατίνι την πλησίασε και την ενημέρωσε για αυτό που συνέβαινε.

«Φτάνω στο τέλος της πλατείας και έρχεται ένας με πατίνι και μου λέει: “Κατέβασε λίγο το φουστάνι σου”. Είχε πιαστεί όλο το φουστάνι μέσα από το εσώρουχο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας πως περπατούσε έτσι σε όλη την πλατεία, όπου μάλιστα μένει και η ίδια. «Όλοι μου οι γείτονες το είδαν αυτό», κατέληξε.

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