Μια έντονη και απρόσμενη στιγμή σημάδεψε τη συνέντευξη της Φωτεινής Αθερίδου στο Happy Day του Alpha, όπου βρέθηκε με αφορμή τη νέα της θεατρική παρουσία.

Η συζήτηση κύλησε ομαλά μέχρι τη στιγμή που τέθηκε ερώτηση για την προσωπική ζωή του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, και τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια σχέσης.

Η ηθοποιός αντέδρασε άμεσα και ξεκάθαρα, θέτοντας όριο on air και δηλώνοντας πως στο συγκεκριμένο σημείο η συνέντευξη έπρεπε να διακοπεί, αποφεύγοντας κάθε περαιτέρω σχολιασμό.

Νωρίτερα, η Φωτεινή Αθερίδου είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική της ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα βίωσε κρίσεις πανικού. Όπως εξήγησε, τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταφέρει να τις διαχειριστεί με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της μητρότητας, τονίζοντας ότι οι δύο γιοι της, ηλικίας 6,5 και 3 ετών, λειτουργούν ως στήριγμα στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, τα παιδιά τη βοηθούν να παραμένει ενεργή και να μην απομονώνεται, κάτι που συχνά συνοδεύει τις κρίσεις άγχους.

Μιλώντας για τη σχέση με τον σύζυγό της, παραδέχτηκε πως ο ερχομός των παιδιών έφερε αλλαγές και ανισορροπίες, οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν.

Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις κρίσεις που έχουν περάσει στα επτά χρόνια κοινής πορείας, καταφέρνουν τελικά να βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας και συνεννόησης.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τη σαφή επιλογή της ηθοποιού να προστατεύσει την οικογένειά της, βάζοντας ένα ξεκάθαρο τέλος σε ένα θέμα που δεν επιθυμούσε να συζητήσει δημόσια.

Govastiletto.gr – Φωτεινή Αθερίδου: Η αποκάλυψη που έκανε για τους τσακωμούς με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα