Η Φωτεινή Δάρρα θα είναι καλεσμένη, το Σάββατο 17/1, στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, και θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την οικογένειά της, και συγκεκριμένα την υγεία της κόρης της.

Η Φωτεινή Δάρρα αποκάλυψε ότι η κόρη της διαγνώστηκε, πριν από δυόμισι μήνες, με νεανικό Διαβήτη τύπου 1, μια διάγνωση που, όπως παραδέχεται, άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την καθημερινότητα αλλά και τη γνώση που έχουμε ως κοινωνία γύρω από τον διαβήτη.

Όπως εξηγεί, πριν μιλήσει δημόσια για το θέμα, ζήτησε πρώτα τη γνώμη της κόρης της. «Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, για το οποίο ρώτησα την κόρη μου πριν έρθω, αν πρέπει να το αναφέρω. Της είπα ότι θα έρθω σε μια εκπομπή να μιλήσουμε για τον προ-διαβήτη και μου έδωσε το “πράσινο φως”. Η ίδια θέλει να μιλήσει για αυτό και νομίζω ότι θα βοηθήσει τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο λίγα γνωρίζουμε όλοι για τον διαβήτη και ειδικά για το νεανικό διαβήτη τύπου 1. «Εκεί κατάλαβα πόσο ελάχιστα πράγματα ξέρουμε για τον διαβήτη και όλο το περιβάλλον. Το σχολείο ευτυχώς έχει κάποια ενημέρωση, αλλά οι άνθρωποι γύρω δεν γνωρίζουν τίποτα», σημείωσε, περιγράφοντας τις αντιδράσεις που συναντά όταν μιλά ανοιχτά για τη διάγνωση του παιδιού της.

Όπως λέει, συχνά ακούει σχόλια όπως «α, το καημένο, τι σας έτυχε», τονίζοντας ότι αυτά τα λόγια δείχνουν άγνοια και φόβο. «Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, αν το βρεις εγκαίρως και υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα για να το βρεις», εξήγησε.

Η Φωτεινή Δάρρα θέλησε να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι με σωστή διάγνωση και αλλαγές στον τρόπο ζωής, ένα παιδί με διαβήτη μπορεί να ζήσει υγιές για πολλά χρόνια. «Μπορείς να προλάβεις πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και αν μπεις σε έναν τρόπο ζωής, μπορείς να είσαι υγιής για πολλά χρόνια», ανέφερε με ειλικρίνεια.

