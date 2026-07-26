Φωτεινή Ντεμίρη – Χάρης Γρηγορόπουλος: Δύσκολες ώρες για το πρώην ζευγάρι – Τι συνέβη

Η Φωτεινή Ντεμίρη και ο Χάρης Γρηγορόπουλος βιώνουν δύσκολες στιγμές, αφού αποχαιρέτησαν το αγαπημένο σκυλάκι τους, το οποίο είχαν αποκτήσει πριν από μερικούς μήνες.

Παρότι οι δύο ηθοποιοί έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική ζωή τους, η απώλεια του τετράποδου φίλου τους τούς βύθισε και τους δύο στο πένθος, κάτι που φάνηκε και μέσα από τις συγκινητικές αναρτήσεις που έκαναν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο Instagram.

Η Φωτεινή Ντεμίρη δημοσίευσε φωτογραφίες του αγαπημένου της σκύλου και έγραψε λόγια που «ραγίζουν» καρδιές: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ´ευχαριστω για όλα. Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος, ίσως σε ξαναβρώ σε μια άλλη ζωή πιο όμορφη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Ntemiri (@fofo_ntemiri)

Από την πλευρά του, ο Χάρης Γρηγορόπουλος αποχαιρέτησε κι εκείνος το αγαπημένο τους κατοικίδιο με μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας: «VA A DIO RAGAZZUCCIA.».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (@harrygrigo)

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