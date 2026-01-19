Η Φωτεινή Πελούζο, η Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός που καθηλώνει το κοινό ως πρωταγωνίστρια στη “Μεγάλη Χίμαιρα” της ΕΡΤ, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Gala. Μιλώντας στον Γιώργο Παπαϊωάννου, η ταλαντούχα καλλιτέχνης πήρε θέση για τις πολυσυζητημένες ερωτικές σκηνές της σειράς, ενώ σε μια προσωπική εξομολόγηση, παραδέχτηκε πως η μητρότητα δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδιά της, καθώς προτεραιότητά της για το 2026 είναι η εσωτερική της ισορροπία.

Ποια στοιχεία του ρόλου αγαπήσατε περισσότερο;

Αγάπησα το γεγονός ότι η Μαρίνα προσπαθεί να σπάσει τους τοίχους που την περιβάλλουν, να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο και μια κοινωνία που δεν αναγνωρίζει. Είναι περίεργη, παθιασμένη, ριψοκίνδυνη και γενναία – κάποιες φορές ακόμα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό.

Είχατε διαβάσει Καραγάτση πριν; Τι σας γοήτευσε περισσότερο στην ιστορία που αφηγείται;

Ναι, είχα διαβάσει το βιβλίο και είναι εκπληκτικό το πώς όταν μεγαλώνουμε και ξαναδιαβάζουμε κάποια έργα τα αντιλαμβανόμαστε με εντελώς διαφορετικό τρόπο πλέον. Αγάπησα ιδιαίτερα τη διείσδυση στην ψυχολογία της Μαρίνας: τον τρόπο που αποτυπώνονται ο νους της, οι αμφιβολίες, οι επιθυμίες και οι σκέψεις της, που τελικά χαράζουν τη δική της πορεία στη ζωή και διαμορφώνουν τον άνθρωπο που γίνεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotinì Peluso (@fotinipeluso)

Για την ιδιαίτερα θρησκευόμενη ελληνική κοινωνία, αλλά και γενικότερα για όσους ενστερνίζονται το παγκόσμιο νεοσυντηρητικό ρεύμα, η σειρά έχει προκαλέσει αντιδράσεις – σχετικών και άσχετων – του Διαδικτύου που βρίσκουν ότι έχει υπερβολικές σκηνές σεξ. Τι θα τους απαντούσατε;

Είμαι ηθοποιός, όχι πολιτικός ούτε φιλόσοφος. Δεν παίζω για να διδάξω ή να πείσω κάποιον για κάτι. Ελπίζω απλώς ότι ο κινηματογράφος και οι ταινίες γενικότερα μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να στοχαστούμε πάνω στον εαυτό μας, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας, τα όρια της κοινωνίας μας. Και το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις σημαίνει ότι οι άνθρωποι σκέφτονται και συζητούν, ότι άνοιξε ένας διάλογος.

Έχετε φανταστεί ποτέ τον εαυτό σας ως μητέρα;

Όχι, δεν έχω φανταστεί ακόμη τον εαυτό μου ως μητέρα.

Μετά από όλο αυτό το κύμα επιτυχίας, τι άλλο θα θέλατε να σας φέρει το 2026;

Θα ήθελα να εστιάσω λίγο περισσότερο στις σχέσεις μου, και στην προσωπική μου ζωή που αποτελούν το κέντρο μου. Σε μια τόσο χαοτική δουλειά, και σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς, είναι μερικές φορές δύσκολο να σταματήσεις και να δεις τι έχεις και τι έχεις καταφέρει. Επίσης, ελπίζω βαθιά σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο μέλλον για όλους μας – πιο ανοιχτό, πιο συμπονετικό, χωρίς σύνορα αποκλεισμούς και καταπιέσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotinì Peluso (@fotinipeluso)

Ποια είναι η Φωτεινή Πελούζο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GLOW (@glowmagazine)

Γεννημένη το 1999 στη Ρώμη από Ελληνίδα μητέρα και πατέρα Ιταλό, η Φωτεινή Πελούζο μεγάλωσε σε ένα σπίτι με δύο γλώσσες και δύο παραδόσεις.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Roma Tre. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής με τον δάσκαλο Mario Grossi.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2020, στην ταινία Il Regno. Είναι περισσότερο γνωστή για τη σειρά Tutto chiede salvezza του Netflix, για την οποία κέρδισε ένα βραβείο Ciak d’oro και ένα βραβείο Biraghi στα Νάστρο ντ’ Αρτζέντο του 2023. Επίσης, το 2023, έλαβε Βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο «Italian Rising Star».

govastiletto.gr -Μεγάλη Χίμαιρα: Ποιος είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου που «γκρεμίζει» το Χ σε κάθε του εμφάνιση;