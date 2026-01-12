Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σχολιάστηκαν οι τελευταίες αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη σχετικά με το παιδικό πάρτι του γιου της και τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά το ταξίδι του στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναρωτήθηκε γιατί δεν υπήρξε συνεννόηση ανάμεσα στους γονείς για την κατάσταση του παιδιού, επισημαίνοντας την έλλειψη επικοινωνίας σχετικά με την υγεία του.

Στη συνέχεια, η Φωτεινή Πετρογιάννη ξεκαθάρισε ότι η ανάρτηση της Τούνη δεν είχε άλλο σκοπό, παρά να πλήξει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, παρουσιάζοντάς τον ως «απρόσεκτο μπαμπά».

Η Πετρογιάννη τόνισε ότι ο Αλεξάνδρου ήταν συνεχώς κοντά στο παιδί του, συμμετείχε στο πάρτι και φρόντιζε τον μικρό με στοργή.

Τέλος, ο Τάσος Τεργιάκης συμπλήρωσε ότι τα προβλήματα υγείας των παιδιών, όπως η ωτίτιδα και ο πυρετός, είναι φυσιολογικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να «κρίνει» κάποιος τον γονέα.

Το βίντεο της Τούνη, σύμφωνα με τα σχόλιά τους, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση για τον πατέρα του παιδιού.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Πάρης – «Τον παρέλαβα χάλια! Απορώ γιατί πέταξε»