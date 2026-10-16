Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Δημήτρη Παπανώτα. Η δημοσιογράφος της ομάδας του «Πρωινού» ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά, αντιδρώντας σφοδρά στις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για το πώς εκείνη ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση.

Αφορμή για την ένταση στάθηκαν οι τοποθετήσεις του Δημήτρη Παπανώτα μπροστά στις κάμερες, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια ερώτηση για την υποψηφιότητα του Αλέξη Παππά για να απαντήσει στα σχόλια της Φωτεινής Πετρογιάννη, η οποία είχε υποστηρίξει πρόσφατα ότι σχεδόν όλα του τα σχόλια έχουν αρνητικό πρόσημο.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, εμφανώς ενοχλημένος από τα σχόλια της Φωτεινής Πετρογιάννη, θέλησε να απαντήσει δημόσια, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τη δημοσιογράφο. «Ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και είναι άσχετη», δήλωσε αρχικά, αφήνοντας αιχμές για την επαγγελματική της διαδρομή.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την εκπομπή του ΑΝΤ1 ότι επιλέγει να προβάλλει μόνο τις αρνητικές τοποθετήσεις του, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια λανθασμένη εικόνα για τον ίδιο.

«Εσείς παίζετε μόνο τα αρνητικά σχόλια. Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι ο Παπανώτας έχει για όλους αρνητική άποψη. Είναι επικίνδυνο. Είναι άσχετα επικίνδυνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σκληρή απάντηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Φωτεινής Πετρογιάννη, η οποία παρακολούθησε το σχετικό απόσπασμα και θέλησε να απαντήσει αμέσως. Μετά την προβολή του βίντεο, η Φωτεινή Πετρογιάννη πήρε τον λόγο στον αέρα του «Πρωινού», ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως δεν αποδέχεται τα υπονοούμενα του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία.

«Δεν με έβαλε κάποιος στην τηλεόραση. Θέλω να πω κάποια πράγματα και συγγνώμη που καταχράζομαι τον τηλεοπτικό χρόνο», ανέφερε αρχικά.

Η δημοσιογράφος θέλησε επίσης να απαντήσει στον ισχυρισμό του Δημήτρη Παπανώτα ότι η εκπομπή επιλέγει να προβάλλει μόνο τα αρνητικά του σχόλια. «Άμα θέλαμε δεν θα την παίζαμε αυτή τη δήλωση. Με ρώτησαν και είπα ναι να την παίξουμε», τόνισε.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη ξεκαθάρισε πως θεωρεί τις αναφορές του συναδέλφου της ιδιαίτερα προσβλητικές και ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις μέσω της νομικής οδού.

«Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γιατί εγώ στο δικό μου αξιακό σύστημα, όποιο κι αν είναι αυτό, αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή για έναν άνθρωπο που από τα 18 του δουλεύει και κάνει αυτή τη δουλειά για να ζήσει τον εαυτό του και το σπίτι του. Δεν το δέχομαι από κανέναν, από τον Θεό τον ίδιο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια διευκρίνιση ή μια συγγνώμη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκτόνωση της αντιπαράθεσης.

«Μπορεί ο άνθρωπος να βγει με μια δήλωσή του, να το ανασκευάσει, να ζητήσει ένα συγγνώμη και να λήξει εδώ το θέμα για να μην αναγκαστείς κι εσύ να κινηθείς νομικά», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

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