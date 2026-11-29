Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη ημέρα για τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, καθώς ο γιος τους γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 και ο σύζυγός της διοργάνωσαν μια ξεχωριστή γιορτή για τον μικρό τους, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη γέννησή του.

Μάλιστα, η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να μοιραστεί αυτή τη χαρούμενη στιγμή με τους διαδικτυακούς φίλους της, ανεβάζοντας μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο, οι τρεις τους ποζάρουν μπροστά σε πολύχρωμα μπαλόνια και μια εντυπωσιακή τούρτα με θέμα την αγαπημένη παιδική σειρά «Super Kitties», ενώ η οικογένεια ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια των γενεθλίων.

«2 κεράκια έσβησες και έναν κόσμο φώτισες», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Petrogianni (@fotinipetrogianni_)

govastiletto.gr – Φωτεινή Πετρογιάννη: «Να ψάχνεις χρήματα να σώσεις το παιδί σου και να πέφτουν στον δρόμο σου τέτοια καθίκια»