Την έντονη δυσαρέσκειά της για την υπόθεση της φερόμενης απάτης από ΜΚΟ, η οποία συγκέντρωνε κονδύλια για παιδιά με σοβαρές παθήσεις, εξέφρασε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Η δημοσιογράφος τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, στρέφοντας τα βέλη της κατά των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

«Να είσαι μάνα ή πατέρας, να έχεις σπάσει τα χέρια σου από τις προσευχές, να ψάχνεις χρήματα να σώσεις το παιδί σου και να πέφτουν στον δρόμο σου τέτοια καθίκια! Πώς κοιμάστε τα βράδια; Πώς μπορέσατε να διασκεδάζετε με αυτά τα λεφτά! Πώς; Δεν υπάρχει τιμωρία για εσάς! ΣΗΨΗ», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος σε Instagram Story.

govastiletto.gr -Φωτεινή Πετρογιάννη κατά Δημήτρη Παπανώτα: «Δεν το δέχομαι αυτό ούτε από τον Θεό τον ίδιο – Θα πάμε δικαστικώς»