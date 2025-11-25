Η Τρίτη 25 Νοεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, καθώς ο γιος τους γιόρτασε τον πρώτο χρόνο της ζωής του.

Ο χρόνος φάνηκε να περνάει αστραπιαία και οι δύο γονείς δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο γρήγορα μεγάλωσε το παιδί τους.

Η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί αυτή τη χαρμόσυνη στιγμή με τους followers της, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ημέρα της γέννησης του γιου της στο Μαιευτήριο, συνοδευόμενες από συγκινητικά λόγια:

«Μωρό μου γλυκό, γιε μου όμορφε, ένας χρόνος πέρασε από την πρώτη φορά που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας και ακόμα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόση αγάπη έχει γεμίσει τις καρδιές μας! Happy 1st birthday! 🩵».

Η ανάρτηση γέμισε γρήγορα με ευχές από φίλους και διαδικτυακούς της ακολούθους, ενώ η Φωτεινή μοιράστηκε επίσης στιγμές με τον γιο της μαζί με τους παππούδες και τον Μιχάλη Ρουμπή, αποτυπώνοντας τις πιο τρυφερές και ζεστές οικογενειακές στιγμές.