Η συζήτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις γύρω από τον Νίκο Οικονομόπουλο συνεχίζεται.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη σχολίασε τα όσα είχε πει η Δάφνη Καραβοκύρη στη χθεσινή εκπομπή του Real View, σημειώνοντας ότι αποτελούν «δολοφονία χαρακτήρα» για τον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στις αντιδράσεις γύρω από την πίστη του Οικονομόπουλου, τόνισε ότι η κριτική που δέχτηκε είναι δυσανάλογη: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος λέει ότι είναι ακραία πιστός. Γιατί αυτό πρέπει να θεωρείται ακραίο ή να τον κατηγορούμε για κακοποιητική συμπεριφορά; Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Η Φωτεινή Πετρογιάννη πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση της Καραβοκύρη προκαλεί εντύπωση, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε εκφράσει φόβους για συμπεριφορές άλλων προσώπων, κάτι που για την ίδια συνιστά επίσης «δολοφονία χαρακτήρα».

Η δημοσιογράφος υπογράμμισε την ανάγκη για ισορροπημένη αντιμετώπιση και προσοχή στην κρίση, ώστε να μην επηρεάζεται η φήμη ανθρώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.