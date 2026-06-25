Στον εξωτικό Μαυρίκιο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη. Το δημοφιλές ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης του και δεν κρύβει την ευτυχία του. Το σκηνικό των διακοπών τους μοιάζει βγαλμένο από ταξιδιωτικό περιοδικό: λευκή άμμος, κρυστάλλινα τροπικά νερά και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, με τους δυο τους να δείχνουν πιο χαλαροί και ερωτευμένοι από ποτέ.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς το με τη σημαία του Μαυρίκιου. Οι εικόνες αποκαλύπτουν στιγμές από την καθημερινότητά του στο νησί, μακριά από γήπεδα, προπονήσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, υπήρχε μία φωτογραφία που κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα. Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην παραλία, με φόντο το απέραντο γαλάζιο και την εξωτική ομορφιά του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotis Ioannidis (@fotio.7)

Το ζευγάρι, που μετρά πλέον περισσότερο από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της απόδρασης.

Όσοι τους ακολουθούν στα social media δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής επικαιρότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εleni Voulgaraki ☆ (@voulgaraki_el)

govastiletto.gr -Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Στα paddock της Formula 1 στη Βαρκελώνη