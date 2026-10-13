Στην πρεμιέρα της εκπομπής «All In» στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο διεθνής επιθετικός προχώρησε σε μια εξομολογητική συζήτηση, κάνοντας έναν απολογισμό της ποδοσφαιρικής του διαδρομής και των εμποδίων που συνάντησε στην πορεία του. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε ανοιχτά και στην προσωπική του ζωή, μιλώντας για τη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη.

«Ο Θεός είναι πολύ σημαντικός για μένα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στην οικογένειά μου γενικά. Εγώ νιώθω ότι είναι δίπλα μου πάντα και στις δύσκολες και στις χαρές μου, αλλά εντάξει, δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, ούτε θέλω να το διαφημίζω. Εγώ προσεύχομαι κάθε μέρα, ο Θεός είναι δίπλα μας πάντα», εξομολογείται ο Φώτης Ιωαννίδης.

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