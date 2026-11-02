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Ένα μικρό ατύχημα στο πόδι υποχρεώνει τον Φώτη Σεργουλόπουλο να αλλάξει προσωρινά τις συνήθειές του στην τηλεόραση, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Ο αγαπημένος παρουσιαστής εξήγησε στο κοινό ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιάζει την εκπομπή καθιστός, καθώς ο τραυματισμός στο πόδι του δυσκολεύει τη μετακίνηση και το περπάτημά του.

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Είχα ένα μικρό ατύχημα στο πόδι, οπότε θα είμαστε καθιστοί».

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Φώτης Σεργουλόπουλος & Τζένη Μελιτά: Πρεμιέρα για 5η χρονιά στο ανανεωμένο πλατό του «Πρωίαν σε είδον»

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