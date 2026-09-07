Επιστροφή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά, οι οποίοι έκαναν πρεμιέρα με το «Πρωίαν σε είδον» για πέμπτη συνεχή σεζόν.

Το αγαπημένο δίδυμο υποδέχθηκε τους τηλεθεατές μέσα από ένα φρέσκο και ανανεωμένο σκηνικό, ενώ η έναρξη της εκπομπής συνοδεύτηκε από τα θερμά χειροκροτήματα και τον ενθουσιασμό της παραγωγής πίσω από τις κάμερες.

«Καλημέρα σας. Μου αρέσει που κρατάς το γούρι σου… Το κόκκινο χρώμα… Πέμπτη σεζόν και ξεκινάς με κόκκινα. Καλή σας μέρα. Ξεκινάει αυτή η σεζόν, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου» είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην Τζένη Μελιτά.

«Σας λείψαμε; Ήθελα να μας πάει γούρι το κόκκινο. Αλλάξαμε και το πλατό μας. Ξεκινάμε με το τραγούδι του καλοκαιριού, που ακούστηκε σε όλα τα beach bar. Φαντάζομαι πήγες… Εγώ δεν πήγα σε κανένα» απάντησε η Τζένη Μελιτά.

«Κυρίες και κύριοι ευχόμαστε να είσαστε καλά. Να ξεκινήσει όμορφα αυτή η σεζόν» συνέχισε ο Φώτης Σεργουλόπουλος

govastiletto.gr -Συγκινημένος ο Φώτης Σεργουλόπουλος για τον θάνατο της θείας του, Κατερίνας Γιουλάκη – «Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς»