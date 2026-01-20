Σε δηλώσεις του προς τις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν στο θέατρο, ο Φώτης Σπύρος αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του. Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι είχε συγκλονίσει το κοινό αποκαλύπτοντας τη σοβαρή μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ρωτήθηκε για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση σήμερα.

«Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: “Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις”», είχε πει μεταξύ άλλων.

«Είμαι καλύτερα. Το παρακολουθούμε. Το βρήκα τυχαία και είμαι τυχερός. Ξανακάνω μια καινούργια αρχή», ανέφερε αρχικά ο Φώτης Σπύρος.

«Έφυγαν πολλοί άνθρωποι από δίπλα μου στην περιπέτεια της υγείας μου. Αποδείχθηκαν λίγοι ή αν θέλεις… δεν ξέρω αποχώρησαν πολλοί από τη ζωή μου.. ίσως δε ήθελαν να το αντιμετωπίσουν, Πίστευα ότι θα μου σταθούν και δεν μου στάθηκαν», εξομολογήθηκε.

Η αποκάλυψη για την μάχη του με τον αλκοολισμό

Ο Φώτης Σπύρος μάλιστα, σε συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί πολλές φορές στα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον αλκοολισμό, επισημαίνοντας ότι και ο πατέρας του ήταν αλκοολικός. Αποφάσισε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ σε ηλικία 40 ετών, και η διαδικασία αυτή ήταν δύσκολη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν, είχε αποκαλύψει: «Το “νίκησες” με τον αλκοολισμό δεν μπορούμε να το λέμε ποτέ. Είναι πάντα μεγαλύτερο από εσένα. Λίγο να αφεθείς θα ξανά πέσεις στο αλκοόλ. Είσαι πάντα εν δυνάμει αλκοολικός, κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο και να πάρεις να πιείς. Το σίγουρο είναι ότι είναι μεγάλη δουλειά το ότι έχω καταφέρει εδώ και έξι χρόνια να μην βάλω σταγόνα στο στόμα μου. Είναι κατόρθωμα. Πάλεψα πολύ με τον αλκοολισμό. Έδωσα σχεδόν δυόμισι χρόνια από την ζωή μου γι’ αυτή την πάλη.

Και συνεχίζω να παλεύω καθημερινά. Κάθε βράδυ λέω στον εαυτό μου ότι χαίρομαι που δεν ήπια και σήμερα. Η περίοδος του αλκοολισμού ήταν γεμάτη σκοτάδια. Πολλά όνειρα μου χάθηκαν στην πορεία εξαιτίας αυτού. Όταν αποφάσισα να μπω σε πρόγραμμα και να κλειστώ μέσα για μήνες και να μην ξέρει ούτε η μάνα μου πού είμαι, δεν ήμουν ο εαυτός μου. Είναι ακριβώς όπως στο λέω, ήμουν ένας άλλος. Δεν ξέρω τι με οδήγησε να γίνω καλά. Μάλλον ο Θεός. Πιστεύω στην ανώτερη δύναμη. Εγώ δεν είχα λόγο να θέλω να γίνω καλά, καθώς δεν είχα καμία υποψία ότι δεν είμαι καλά. Δεν ήταν δηλαδή μια συνειδητή απόφαση. Ο Θεός με «έσπρωξε» να το κάνω».

