Φουντώνουν οι φήμες περί εγκυμοσύνης της συντρόφου του τράπερ Snik, Marta Aharonian.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και κυρίως στο TikTok όπου ανεβάζει συχνά στιγμές της καθημερινότητάς της. Μάλιστα στα τελευταία βίντεο που έχει αναρτήσει η ίδια, οι followers της παρατήρησαν πως η κοιλίτσα της έχει ελαφρώς φουσκώσει. Κάποιοι αναρωτιούνται αν είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον δημοφιλή τράπερ, και κάποιοι άλλοι είναι σίγουροι για την εγκυμοσύνη της influencer, και στέλνουν τις ευχές τους στο ζευγάρι.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα ο Snik και η Marta φαίνεται πως έχουν εγκατασταθεί στο Ντουμπάι, ταξιδεύοντας συχνά και στην Ελλάδα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ο Snik – όπως λένε οι φήμες – έχει πλέον στραφεί σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δεν σχετίζονται με τη μουσική, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε μια φάση ωριμότητας και αναζήτησης.

Δείτε βίντεο που προδίδουν την εγκυμοσύνη της Marta

Το love story του ζευγαριού

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 με τη σχέση τους να έχει περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα, δυσκολίες και ένταση, όμως η κοινή ζωή στο εξωτερικό τους έχει φέρει πιο κοντά.

Οι φήμες για γάμο έχουν ακουστεί αρκετές φορές, ωστόσο χωρίς να έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο.

Ποια είναι η Marta Aharonian

Η Marta, γόνος εύπορης οικογένειας, διατηρεί τις δικές της επιχειρήσεις στο χώρο της ομορφιάς, με καταστήματα αισθητικής σε διάφορα σημεία της Αθήνας, που γνωρίζουν επιτυχία. Παράλληλα, στέκεται στο πλευρό του συντρόφου της και τον στηρίζει σε κάθε βήμα του.

Εκτός από TikToker, η Marta Aharonian είναι και επιχειρηματίας, αφού διατηρεί το δικό της χώρο στην Κηφισιά, με υπηρεσίες περιποίησης.

Είναι επίσης, μητέρα ενός 9χρονου κοριτσιού, από προηγούμενη σχέση της, με την οποία μάλιστα, αναρτά συχνά υλικό στους λογαριασμούς της στα social media.

Ο Snik έχει αναπτύξει εξαιρετική σχέση με την 9χρονη. Οι τρεις τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί και, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον τους, η καθημερινότητά τους στο Ντουμπάι είναι ήρεμη και ισορροπημένη.

Μέχρι στιγμής ούτε ο Snik, αλλά ούτε και η Marta, έχουν επιβεβαιώσει την είδηση ότι περιμένουν παιδί.

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως ο Snik έχει εκδηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν την επιθυμία του να γίνει μπαμπάς.

