Ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου παρευρέθηκαν χθες, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση εμπορικού κέντρου και μίλησαν στον Αλέξανδρο Ρούτα και την κάμερα του Happy Day. Μεταξύ άλλων, οι δύο καλλιτέχνες κλήθηκαν να σχολιάσουν τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εμμονική θαυμάστρια, υπόθεση για την οποία ο πατέρας τους, Γιάννης Πλούταρχος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Ο Γιώργος Κακοσαίος αρκέστηκε να απαντήσει πως: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα να σας πω την αλήθεια. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και ας το αφήσουμε εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, ευχαριστώ».

«Το θέμα έχει πάρει τη νομική οδό και δεν εμπλέκομαι περισσότερο σε όλο αυτό. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Τώρα, ελπίζω να πάρουν όλα τον δρόμο τους. Την θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι. Δεν είχα νιώσει ιδιαίτερα άβολα, γιατί ήμασταν αρκετά μεγάλα παιδιά και εγώ και ο Γιώργος. Πιο πολύ φοβόμασταν για τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα, πως μπορεί να τους ακούγεται ή να τους φαίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί σε ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι τρομακτικό, ίσως, όταν δεν γνωρίζει» σημείωσε η Κατερίνα Κακοσαίου.

