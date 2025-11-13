Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τον Francisco Ortega με την γυναίκα του, Antonella & τον γιο τους στη Γλυφάδα.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στον Ολυμπιακό, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από το γήπεδο.

Ο ίδιος με την οικογένειά του έκαναν μια απογευματινή βόλτα στα νότια προάστια ντυμένοι με casual ντύσιμο, ενώ φάνηκε ότι δεν ενοχλήθηκαν από τους paparazzi.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια και σε κάθε ευκαιρία περνούν χρόνο μαζί με τον μικρό τους γιο.

Πηγή: NDP Photo Agency