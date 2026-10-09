Ιδιαίτερη απήχηση στα social media είχε η παρουσία της Φραντσέσκα Ρουστέμ στην κάλυψη του αγώνα της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο για το Nations League.

Η 21χρονη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας αναλάβει χρέη ρεπόρτερ και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία της με τους χιλιάδες ακολούθους της.

Οι σχετικές αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αντιδράσεις, με μία από τις φωτογραφίες της να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Σε αυτήν, η Ρουστέμ εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο με μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα, κάνοντας κοντρόλ της μπάλας μπροστά στην κάμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

«Το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Από τα καλλιστεία στην αθλητική δημοσιογραφία

Η Φραντσέσκα Ρουστέμ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 στο Δυρράχιο και αποτελεί ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα νέα πρόσωπα της αλβανικής τηλεόρασης.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία και την παρουσίαση, σπουδάζει Νομική και ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ το 2024 κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Αλβανία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

Η παρουσία της στα media δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητικό χώρο. Έχει συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της αλβανικής τηλεοπτικής εκπομπής «She’s on Top», ενώ έχει εργαστεί και στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Përtej Topit».

Μέσα από την εκπομπή της έχει φιλοξενήσει αθλητές, μουσικούς και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και του αθλητισμού.

Με περισσότερους από 653.000 followers στο Instagram

Η Ρουστέμ έχει δημιουργήσει ισχυρή παρουσία και στα social media, με τον λογαριασμό της στο Instagram να αριθμεί περισσότερους από 653.000 ακολούθους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRANCESKA RUSTEM (@franceskarustemm)

Οι αναρτήσεις της, είτε προέρχονται από επαγγελματικές υποχρεώσεις είτε από φωτογραφίσεις και προσωπικές στιγμές, συγκεντρώνουν συστηματικά χιλιάδες αντιδράσεις.

Οι φήμες για τον Μίλος Κέρκεζ

Μέσα στο 2026, το όνομα της 21χρονης βρέθηκε και στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που την ήθελαν να διατηρεί σχέση με τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Μίλος Κέρκεζ.

Η ίδια, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ τις σχετικές φήμες.

Σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά της παραμένει η εξέλιξή της στην αθλητική δημοσιογραφία και η κάλυψη ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες της Εθνικής Αλβανίας.