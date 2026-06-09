Η νομική σύγκρουση ανάμεσα στον ιδρυτή του Nammos, Φραντζέσκο Ζαννή, και τον ενημερωτικό ιστότοπο Bankingnews κλιμακώνεται. Με προσφυγή τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μέσω του δικηγορικού γραφείου του Νικολάου Αγαπηνού, η Nammos World και ο κ. Ζαννής διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, η πλευρά του επιχειρηματία κατηγορεί το μέσο για ενορχηστρωμένη εκστρατεία δυσφήμισης, κάνοντας λόγο για σειρά δημοσιευμάτων τα οποία χαρακτηρίζει απολύτως ψευδή και συκοφαντικά.

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πως η προσφυγή στα δικαστήρια αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού απέβησαν άκαρπες. Η πλευρά του επιχειρηματία τονίζει ότι, παρά τα εξώδικα που εστάλησαν, το μέσο συνέχισε ακάθεκτο την ανάρτηση των επίμαχων δημοσιευμάτων, καθιστώντας αναπόφευκτη την κατάθεση αγωγής.

Η πορεία του Nammos και η συμβολή στον τουρισμό

Το κείμενο κάνει αναδρομή στην πορεία του Nammos από την ίδρυσή του το 2003, υπογραμμίζοντας τον κομβικό του ρόλο στην ανάδειξη της Μυκόνου και συνολικά του ελληνικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκχώρηση της αποζημίωσης στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ποσό της διεκδίκησης, καθώς, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, τυχόν αποζημίωση που θα επιδικαστεί έχει εκχωρηθεί ανέκκλητα στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει ότι η νομική αυτή κίνηση δεν σχετίζεται με οικονομικό όφελος, αλλά με την προστασία της επαγγελματικής και προσωπικής του υπόληψης, καθώς και της εικόνας της επιχείρησης.

Πλέον, η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές θα κληθούν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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