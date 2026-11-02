Φρέντι Μπελέρης: Παντρεύτηκε ο γιος του Ευρωβουλευτή, Πέτρος την αγαπημένη του

Η οικογένεια του Φρέντι Μπελέρη έζησε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα, αφού ο γιος του, Πέτρος, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαίρη, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του εγγονού του. Τη χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας φωτογραφίες από την τελετή και εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνηση και την περηφάνια του για τις δύο σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Ο Φρέντι Μπελέρης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του τα συναισθήματά του για τον γάμο του γιου του, περιγράφοντας τη μοναδική εμπειρία του να βλέπει το παιδί του να δημιουργεί τη δική του οικογένεια. Παράλληλα, ευχήθηκε στο νεόνυμφο ζευγάρι να πορευτεί μαζί με αγάπη και αλληλοστήριξη, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για τη βάφτιση του μικρού, που πήρε το όνομα Διονύσης από τον παππού του, και του ευχήθηκε να είναι πάντα γερός και καλότυχος.

«Σήμερα η χαρά και η συγκίνηση στην οικογένειά μας ήταν διπλή. Ο γιος μου, ο Πέτρος, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και ο μικρός μας Διονυσάκος βαφτίστηκε, γεμίζοντας τη μέρα μας με ακόμη περισσότερη αγάπη. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια όταν βλέπεις το παιδί σου γαμπρό, με τη δική του οικογένεια. Θυμάσαι τη μέρα που το κράτησες πρώτη φορά στην αγκαλιά σου και σήμερα το καμαρώνεις να κρατά το δικό του παιδί.

Πέτρο μου και Μαίρη μου, να ζήσετε! Να αγαπάτε και να φροντίζετε ο ένας τον άλλον, να μοιράζεστε τις χαρές και να κρατιέστε σφιχτά στις δυσκολίες. Να γεμίσετε το σπίτι σας με γέλια, τρυφερότητα και όμορφες στιγμές.Να μας ζήσει και ο Διονυσάκος μας! Να είναι γερός, καλότυχος και να μεγαλώνει μέσα στην αγάπη που τον περιέβαλε σήμερα. Σας καμαρώνω και σας αγαπώ πολύ. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά, παιδιά μου!», έγραψε ο Φρέντι Μπελέρης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Φρέντης Μπελέρης (@fredisdbeleris)

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