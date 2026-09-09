Καλεσμένη στο Στούντιο 4 βρέθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η Φρόσω Ράλλη και μίλησε για την πορεία της ως τηλεοπτική παραγωγός, αλλά και για την στιγμή που αποφάσισε να απέχει ξεκινώντας μια νέα περίοδο μακριά από την τηλεόραση, η οποία διήρκησε 12 χρόνια.

«Είχα φτάσει μέχρι εδώ και έπρεπε να σωθώ. Όταν έφυγε ο πατέρας μου και ανέλαβα τη γενική διεύθυνση και έπρεπε να λύσω θέματα τραπεζών, δανείων που δεν είχα καμία σχέση και επίσης το χρήμα το μισώ. Θεωρώ ότι είναι ο διάολος επί της γης. Αλήθεια το λέω. Ό,τι κακό έχει γίνει σε αυτόν τον πλανήτη έχει γίνει για το χρήμα.Έχω ένα θέμα με το χρήμα… Θέλω να έχω τόσα χρήματα ώστε να ζω αξιοπρεπώς», ανέφερε η Φρόσω Ράλλη.

Για την απόφασή της να φύγει από τα Στούντιο ΑΤΑ και να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με τον ANT1 η Φρόσω Ράλλη επισήμανε:

«Όταν έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό το θέμα με τις τράπεζες και τα δάνεια, τρελάθηκα. Έφυγα από το ΑΤΑ και πήγα στον ANT1. Αυτό για εμένα ήταν ο παράδεισος και η κόλαση γιατί ήταν η δουλειά μου, δεν ήξερα τι γίνεται πιο έξω. Ήμουν η χιονάτη, ζούσα δικό μου σύμπαν, τελείως. Όταν πήγα στον ANT1 είδα την σκληρή πραγματικότητα. Έπαθα κλακάζ. Είπα, δεν αντέχω άλλο τίποτα. Έπρεπε να φύγω για να σωθώ».

govastiletto.gr – Καραβάτου – Φερεντίνος: Πρεμιέρα στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ