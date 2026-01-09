Με ένα μήνυμα γεμάτο νόημα για την αυτοεκτίμηση και τη φροντίδα στις σχέσεις, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τη χαρά της για το δώρο που δέχτηκε στην ονομαστική της εορτή. Η influencer, φανερά ενθουσιασμένη από την κίνηση του συντρόφου της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, προέτρεψε τις ακολούθους της να μην συμβιβάζονται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει».

Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε ένα μεγάλο λευκό κουτί, που είχε μέσα ρούχα γυμναστηρίου και αθλητικά παπούτσια, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τις επιλογές που έκανε ο σύντροφός της.

Μέσα από τη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεό της, εξέφρασε μία σκέψη της σχετικά με την κίνηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, τονίζοντας ότι θεωρεί «υπέροχο το να σε κακομαθαίνουν».

Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι πως είναι υπέροχο να σε κακομαθαίνουν και ειλικρινά το ποσό που θα ξοδέψει κάποιος για να σε “κακομάθει” δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να είναι μια σοκολάτα, ένα τριαντάφυλλο ή οτιδήποτε άλλο μικρό και όμορφο! Μετράει η σκέψη πρωτίστως, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο TikTok:

#βαιραλ #alo ♬ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni @j.touni Η αλήθεια είναι πως είναι υπέροχο να σε κακομαθαίνουν! Και ειλικρινά το ποσό που θα ξοδέψει κάποιος για να σε «κακομάθει» δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να είναι μια σοκολάτα, ένα τριαντάφυλλο ή οτιδήποτε άλλο μικρό και όμορφο! Μετράει η σκέψη πρωτίστως🥹 sooo no excuses! Εύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακαθαίνει, γιατί σας αξίζει! ❤️❤️❤️❤️‍🩹 #foryou

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ βρέθηκε με την influencer στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους.

Αθλητικός τύπος, ο 31χρονος συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Παράλληλα, είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.

