Μια τρυφερή στιγμή με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανάρτησε στο Instagram η Μαρία Σάκκαρη. Παρόλο που η κορυφαία τενίστρια επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια σπάνια κοινή τους selfie.

Στην εικόνα βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει χαλαρό και χαμογελαστό, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε διεθνή τουρνουά και την Ελλάδα, φαίνεται να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στη χώρα για να περνά χρόνο με τον αρραβωνιαστικό της.

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσωπικής της ζωής, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί το 2027 ύστερα από πέντε χρόνια σχέσης.

