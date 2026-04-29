Η σύζυγος του ράπερ FY και γνωστή influencer, Αλεξία Κεφαλά (upinthehype) άνοιξε την καρδιά της στη διαδικτυακή εκπομπή του makeup artist Παντελή Τουτουντζή.

Μίλησε τόσο για τον τρόπο που ξεκίνησε η σχέση της με τον FY όσο και για την απόπειρα απαγωγής που βίωσε, αλλά και την απώλεια του MadClip που τους σημάδεψε βαθιά.

Η γνωριμία τους έγινε στη Χαλκιδική σε μία εμφάνιση του FY και όπως είπε η ίδια τότε δεν ήξερε καν ποιος είναι.

«Δεν ήξερα ποιος είναι, είχα πάει με την παρέα μου στο live του, μόλις είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός. Είναι καρμικό, γιατί δεν ήθελα να βγω, φορούσα πιτζάμα και πουλόβερ. Δεν βρήκα κανέναν έξω, ήμουν έτοιμη να φύγω. Μόλις πήγα να γυρίσω σπίτι, με πήραν τηλέφωνο από μέσα» αποκάλυψε η Αλεξία Κεφαλά.

Η συνέχεια, όμως, ήταν απρόσμενη. Ανέβασε μια φωτογραφία από εκείνη τη βραδιά, έκανε tag τον FY και λίγες ώρες μετά εκείνος της απάντησε: «Μου απάντησε μετά από μερικές ώρες ότι είμαι όμορφη. Μιλούσαμε συνέχεια, πολύ αβίαστα έβγαινε η συζήτηση. Επειδή έκανε κάποια live, μετά από 2-3 εβδομάδες βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού και από τότε είμαστε αχώριστοι», δήλωσε η Αλεξία Κεφαλά.

Αναφερόμενη στο βράδυ που έχασε τη ζωή του ο MadClip, η ίδια περιέγραψε: «Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ήταν ο άνθρωπος που μας αγκάλιασε όταν μετακομίσαμε στην Αθήνα, το πρώτο και κύριο άτομο που ήταν δίπλα μας σε ό,τι και να συνέβαινε. Είμαστε χαρούμενοι για τους κουμπάρους που έχουμε τώρα, αλλά όταν το συζητούσαμε, είχαμε πει ότι θα θέλαμε να είναι εκείνος κουμπάρος. Ήμασταν στο ίδιο τραπέζι. Χαιρετηθήκαμε, αυτό που δεν θα ξεχάσω με τίποτα, ήταν ότι και στους δύο μας είπε “Σ’ αγαπώ”. Είχαμε φύγει πρώτοι γιατί θα πηγαίναμε ταξίδι, πάμε στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο… Πήγαμε στο αμάξι πριν τον απεγκλωβίσουν, δεν έλεγε κανένας ακόμα ότι είχε φύγει απ’ τη ζωή. Τα γόνατά μου λύθηκαν, νομίζω είναι το μεγαλύτερο σοκ που έχω πάρει στη ζωή μου. Για πολύ καιρό δεν περνούσαμε από εκείνο το σημείο, μας στοίχιζε πολύ. Την επόμενη χρονιά πήγα και ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια, γροθιά στο στομάχι. Πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι πιο χαλαρή».

Η απόπειρα απαγωγής

Παράλληλα η Αλεξία Κεφαλά αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη στην αρχή της σχέσης τους. Η ίδια το περιγράφει ως απόπειρα απαγωγής, σημειώνοντας πως: «Μας αιφνιδίασε ένα αμάξι απ’ το πουθενά. Εγώ δεν το κατάλαβα, μέχρι να τον τραβήξουν από δίπλα μου, ήμασταν και με ένα ζευγάρι ακόμα παρέα. Απλά αισθάνομαι όπως ήμουν αγκαζέ ότι φεύγει και τον βάζουν βίαια σε ένα αυτοκίνητο. Μου κόβονται τα πόδια, άρχισα να τρέμω, πήγαν να τον απαγάγουν. Πήγα και τον γράπωσα από το μπράτσο, του έμπηξα τα νύχια ενστικτωδώς, τσίριζα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι κινδυνεύει. Ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα έντονα ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να μην κλείσει η πόρτα του αυτοκινήτου με τον Φίλιππο μέσα».

«Απ’ τις τσιρίδες μου και το γεγονός ότι δεν τον άφηνα να μπει μέσα, άρχισαν να ασχολούνται με το να με ηρεμήσουν, τον άφησαν και έφυγαν, πριν καλέσει κανείς την αστυνομία. Ακριβώς επειδή ο Φίλιππος δεν έχει κόντρες, δεν καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα, πέρα απ’ το ότι έγινε για χρηματικούς λόγους», συμπλήρωσε η Αλεξία Κεφαλά.

