Το «Άιντε» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς, συνδυάζοντας urban και oriental επιρροές σε έναν δυναμικό ήχο που αναδεικνύει το ξεχωριστό μουσικό ύφος των δύο ιδιαίτερα επιτυχημένων καλλιτεχνών.

Το ντουέτο έρχεται λίγο μετά την εντυπωσιακή κοινή τους εμφάνιση στα φετινά Mad Video Music Awards, όπου ξεσήκωσαν το κοινό, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για το πρώτο τους κοινό τραγούδι.

Τη μουσική του «Άιντε» υπογράφουν οι Lef και Asend, ενώ τους στίχους έγραψε ο FY. Με τον ιδιαίτερο ρυθμό και την έντονη ενέργειά του, το νέο single σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα τραγούδια που θα ξεχωρίσουν το φετινό καλοκαίρι!

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