Νομική τροπή λαμβάνει η υπόθεση του σοβαρού ατυχήματος της Gabrielle Henry στα καλλιστεία Μις Υφήλιος, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σοκαριστική πτώση της από τη σκηνή. Η πρώην εκπρόσωπος της Τζαμάικα, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα και νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ στην Ταϊλάνδη, προχωρά σε αγωγή κατά του Miss Universe Organization και των μητρικών εταιρειών JKN Legacy Inc. και Legacy Holding Group USA.

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