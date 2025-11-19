Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στο MadWalk TV βρέθηκε η Γαία Μερκούρη, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, την πορεία της στη μουσική και φυσικά, τη σχέση της με τη μητέρα της, Δωροθέα Μερκούρη.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αποκάλυψε πώς βιώνει το δέσιμο –αλλά και τις κόντρες– με τη μαμά της, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στις ανησυχίες που εκείνη έχει για την ίδια.

Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια, η Γαία θυμήθηκε πως η μουσική την ακολουθούσε από τότε που θυμάται τον εαυτό της: «Έκανα μιούζικαλ στο σχολείο, φωνητική, μου άρεσε να τραγουδάω, αλλά δεν ήξερα πώς θα το μοιραστώ με τον κόσμο. Όταν έπιασα μια κονσόλα, κατάλαβα ότι αυτό είναι για μένα. Μάλλον η μαμά μου μού το είχε “ξύπνησει” από πολύ νωρίς», είπε.

Μιλώντας για τη σχέση την με τη μαμά της, ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Μέχρι τα 10 ήμασταν αχώριστες. Μετά άρχισα να έχω άποψη, να λέω “όχι”, και εκεί αλλάζουν οι ισορροπίες. Είμαστε δύο δυναμικές, περίεργες, πολύ όμοιες γυναίκες – οπότε η κόντρα είναι αναπόφευκτη. Αλλά πιστεύω πως αυτή η τριβή κάνει τη σχέση πιο ουσιαστική».

«Στον ψυχολόγο, πάντα η μαμά είναι το βασικό θέμα. Είναι μια σχέση που με νοιάζει να διαμορφώσω σωστά, να γίνει πιο υγιής. Και όταν το καταφέρνεις, παίρνεις πολλά “μπόνους” μετά», είπε και συμπλήρωσε: «Φοβάται γιατί βλέπει τον εαυτό της σε μένα».

«Με εμένα έχει παραπάνω άγχος από ό,τι με την Ηλέκτρα. Νομίζω επειδή βλέπει ξεκάθαρα τον εαυτό της πάνω μου. Είμαι αντιδραστική, θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου, έχω αυτό το “το έχω, αφήστε με”. Λογικό να φοβάται. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να την καθησυχάζει!», αποκάλυψε η Γαία Μερκούρη.

Govastiletto.gr – Δωροθέα Μερκούρη: Η Γαία Μερκούρη απόλαυσε τη μητέρα της στο θέατρο – Σπάνια εμφάνιση