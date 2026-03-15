Ο Γιώργος Παπαδόπουλος βρέθηκε στο 4ο live του J2US ως guest κριτής, ενώ ανέβηκε και στη σκηνή για να ερμηνεύσει κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες.

Αφού ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια του, στη σκηνή εμφανίστηκε η σύντροφός του, Γαλάτεια Βασιλειάδη. Η ίδια αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, ενώ αποκάλυψε ότι ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

«Η πρόταση γάμου έγινε πολύ απλά, τον πίεσα πάρα πολύ. Τον πήγα έναν χώρο πολύ όμορφο και του είπα κάνε μου πρόταση. Εγώ του έκανα την πρόταση. Σε αυτά θα κολλάμε;», ανέφερε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

«Το είχα στο μυαλό μου να γίνει κάπως ποιο ρομαντικό. Της είπα “ρε Γαλάτια, δεν μου βγαίνει, πάμε να παντρευτούμε;”», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

