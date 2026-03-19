Καλεσμένη στο podacast ga-Ranti με τις Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη βρέθηκε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Η σύντροφος του Γιώργου Παπαδόπουλου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον τραγουδιστή, αλλά και για την περίοδο που πέρασαν κρίση στη σχέση τους.

«Φτάσαμε στο σημείο να πούμε “τελειώνουμε”, αλλά συγχρόνως όταν μείναμε δύο μήνες μόνοι μας κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και να μην κοιμάμαι μαζί του. Με τρόμαζε αυτό.

Ακόμα με τον Γιώργο, όταν τα παιδιά κοιμούνται στο κρεβάτι τους, αν δεν τον πάρω αγκαλιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι μόνοι μας και κατάλαβα πόσο ερωτευμένη είμαι ακόμα με τον άντρα μου. Συγκινούμαι. Είναι πολύ καλός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Γιώργο», παραδέχτηκε αρχικά η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Αναφερόμενη στην περίοδο που γέννησε το πρώτο τους παιδί, η Γαλάτεια Βασιλειάδη τόνισε: «Φλέρταρα με την κατάθλιψη. Δηλαδή με ακούμπησε όταν γέννησα το πρώτο παιδί. Έβλεπα το πάτωμα κι έκλαιγα… Έλεγα στη μαμά μου, “είμαι ακόμα παιδί, θέλω να έρθω και να κλάψω σε εσένα, και θα έρχεται μια καινούρια ψυχούλα σε εμένα να κλαίει και να ζητά βοήθεια, ενώ θέλω κι εγώ ακόμα βοήθεια”. Είναι σοκαριστικό, ήξερα ότι θέλω βοήθεια, το έβλεπα ότι δεν ήμουν εγώ».

«Το δεύτερο παιδί μας τσάκισε, δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Λόγω ηλικίας άφησα πολύ κι εγώ τον εαυτό μου, κι επειδή είμαι στα κουτάκια μου δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα για μένα. Με τρόμαξε όλο αυτό, κι έβγαλα πολύ θυμό και νεύρα. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία μετά απ’ αυτό. Πρέπει να ‘σαι πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπεις στο πλαίσιο της οικογένειας», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Το ζευγάρι όπως είναι γνωστό πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί τον Δεκέμβριο του 2026 στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, την πόλη όπου μεγάλωσε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.