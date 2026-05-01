Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος βρέθηκαν καλεσμένοι στο Happy Day, το πρωί της Παρασκευής 1 Μαΐου, όπου μίλησαν για τη σχέση τους, την οικογένειά τους, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2016 και έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Άγγελο και τον Ιορδάνη, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τη δυναμική της σχέσης τους, με τη Γαλάτεια να παραδέχεται με ειλικρίνεια πως είναι αρκετά ζηλιάρα.

«Ναι καλέ, εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως στο παρελθόν είχε και τους κωδικούς των social media του συζύγου της. Όπως πρόσθεσε, παρότι πλέον δεν μπαίνει συχνά, εξακολουθεί να έχει πρόσβαση, ενώ παραδέχτηκε πως η ζήλια της υπήρξε έντονη: «Και όταν αλλάζει κωδικό, το βρίσκω πάλι».

Η ίδια ανέφερε επίσης, πως έχει προσπαθήσει να βάλει όρια στον εαυτό της, ώστε η κατάσταση να μην γίνεται πιεστική: «Τώρα έχω βάλει λίγο όριο, γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό».

Το ζευγάρι ετοιμάζεται πλέον και για το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή του, καθώς τον Δεκέμβριο θα παντρευτεί στη Λεμεσό, με έναν γάμο που θα έχει και συνέχεια με ένα after party στην Αθήνα για τους φίλους τους.

