Το 2026 ήταν άλλη μία σημαντική χρονιά για κάποιους από τους αγαπημένους μας celebrities, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Εντυπωσιακά νυφικά, ρομαντικοί προορισμοί και εμφανίσεις που θα θυμόμαστε για πάντα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και μας απασχόλησαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι.

Ποιοι γάμοι ξεχώρισαν φέτος;

Dua Lipa – Callum Turner

Η Dua Lipa και ο Callum Turner παντρεύτηκαν στις 31 Μαΐου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall.

Για την περίσταση, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό λευκό ταγιέρ με φούστα, φαρδύ καπέλο και λευκές γόβες, κρατώντας μια κίτρινη ανθοδέσμη. Οι δυο τους αποχώρησαν από το ληξιαρχείο χέρι-χέρι.

Dua Lipa and Callum Turner officially became a married couple at Old Marylebone Town Hall in London, England this afternoon, with only a handful of close friends and family in attendance 💒 It was a low-key affair making them legally man and wife ahead of a reported second… pic.twitter.com/cbAdoJzq6N — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι υποδέχτηκε τους καλεσμένους του σε ένα εντυπωσιακό welcome party στο Λονδίνο, με τη Dua Lipa να ξεχωρίζει φορώντας μια custom λευκή δημιουργία του οίκου Bottega Veneta.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί συνεχίστηκαν στη Σικελία, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη τελετή παρουσία εκατοντάδων καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Taylor Swift – Travis Kelce

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανέβηκαν τα σκαλιά του δημαρχείου… ή μάλλον του Madison Square Garden, στις 3 Ιουλίου, καθώς ενώθηκαν και επίσημα με τα δεσμά του γάμου στη Νέα Υόρκη.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Taylor Swift, ενώ τη γαμήλια τελετή ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Adam Sandler.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει επίσημη φωτογραφία από το νυφικό της τραγουδίστριας, καθώς ήταν απόλυτα “κλειστός” προς τα media.

It’s official! 🤍💍🥂 Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!” 🎥: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Αθηνά Οικονομάκου και Bruno Cerella

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους ζωής έζησαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, καθώς αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στην Πάρο στις 27 Ιουνίου.

Το ζευγάρι είχε στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους, που ταξίδεψαν στο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, με τους καλεσμένους να φτάνουν από νωρίς το απόγευμα.

Η Αθηνά Οικονομάκου εμφανίστηκε στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Bruno Cerella την περίμενε γονατιστός, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Δείτε τα βίντεο που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι (εδώ)

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά στις 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, στην Αθήνα με ελάχιστους καλεσμένους.

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στην Πύλο, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική τελετή.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου επέλεξε για τον γάμο ένα εντυπωσιακό κάστρο του 16ου αιώνα με θέα στο Ιόνιο, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό για την ξεχωριστή ημέρα.

Η τελετή συνδύασε στοιχεία της ελληνορθόδοξης και της εβραϊκής παράδοσης, τιμώντας τις οικογενειακές καταβολές του ζευγαριού και δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στον γάμο τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κάτια Φιλιππάκου

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η Κάτια παντρεύτηκαν το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων τους προσώπων.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, επισφράγισε τη σχέση του με μια ρομαντική τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανέλαβε να αλλάξει τα στέφανα στον αδελφό του, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ισχυρό δεσμό της οικογένειας.

Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς είναι πλέον παντρεμένοι. Το ζευγάρι, μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιαίτερα ιδιωτική τελετή.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στο Cascais της Πορτογαλίας, στο σπίτι τους, παρουσία των πέντε παιδιών τους.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψαν οι ίδιοι μέσα από μια κοινή ανάρτηση στα social media. Στη φωτογραφία φαίνονται τα χέρια τους με τις βέρες, ενώ ο Cristiano Ronaldo συνόδευσε το στιγμιότυπο με τα αρχικά «C❤️G».