Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου, τέλη Ιουνίου στην Πάρο.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε γνωστό, την Δευτέρα 16/3, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ότι το μυστήριο θα τελεστεί σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού, μέσα στο οποίο υπάρχει εκκλησάκι.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος, μετά τον γάμο θα ακολουθήσει μεγάλο γλέντι, ωστόσο δεν θα είναι το μόνο.

Μια μέρα πριν από το μυστήριο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έχουν διοργανώσει πάρτι για όλους τους καλεσμένους τους, ενώ ίσως στηθεί και μια μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα του γάμου.

Μάλιστα, το ζευγάρι έχει προβλέψει ήδη μαζί με τη μπομπονιέρα να δίνεται και ένα κερί πολύ γνωστής εταιρείας.

