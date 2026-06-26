Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella για τον γάμο τους στην Πάρο, με τις εορταστικές εκδηλώσεις να ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», το pre-wedding party θα πραγματοποιηθεί στο γνωστό beach bar Crios, στην Παροικιά της Πάρου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριήμερου εορτασμού.

Οι καλεσμένοι αναμένεται να φτάσουν τους 400 και προέρχονται από την Ελλάδα, την Αργεντινή και την Ιταλία. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται τραγουδιστές, εφοπλιστές, αθλητές του NBA, καθώς και στενοί φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Το σημερινό πάρτι θα διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 21:00, ενώ τη γαστρονομική επιμέλεια έχουν αναλάβει δύο καταξιωμένοι σεφ, οι οποίοι θα επιμεληθούν και το γαμήλιο γλέντι.

Ήδη στην Πάρο έχουν φτάσει αρκετοί από τους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Μαίρη Συνατσάκη, ο Ίαν Στρατής, η Λένα Δροσάκη και η Ευγενία Σαμαρά.

Η γαμήλια τελετή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 19:00 και θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχειακό συγκρότημα της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μυστήριο θα είναι λιτό και σε στενό κύκλο, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη δεξίωση και γλέντι που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με ένα ακόμη πάρτι για τους καλεσμένους, κλείνοντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, γιορτινή διάθεση και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην Πάρο.