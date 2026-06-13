Ένας από τους πιο λαμπερούς και πολυσυζητημένους γάμους της φετινής high society σεζόν είναι πλέον γεγονός. Χθες, Παρασκευή 12 Ιουνίου, ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους σε μια παραμυθένια τελετή. Το μυστήριο έλαβε χώρα στο πανέμορφο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται «κρυμμένο» μέσα στο εντυπωσιακό, καταπράσινο κτήμα τους στο Λαγονήσι.

Αν και το σκηνικό με θέα το απέραντο γαλάζιο της Αθηναϊκής Ριβιέρας έκοβε την ανάσα, το απόλυτο highlight της βραδιάς δεν ήταν άλλο από την εντυπωσιακή εμφάνιση της νύφης. Η Εβίνα Τσακίρη, πανέμορφη και φανερά συγκινημένη, παρέδωσε μαθήματα υψηλής αισθητικής, επιλέγοντας ένα bridal look που θα συζητιέται για καιρό.

Μια νύφη βγαλμένη από όνειρο υψηλής ραπτικής

Για την πιο σημαντική ημέρα της ζωής της, η Εβίνα εμπιστεύτηκε το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της διεθνούς Ελληνίδας σχεδιάστριας, Celia Kritharioti. Το νυφικό, μια custom-made haute couture δημιουργία, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να αγκαλιάζει και να κολακεύει τη σιλουέτα της νύφης.

Φτιαγμένο από φίνα γαλλική δαντέλα και μεταξωτή οργάντζα, το φόρεμα συνδύαζε τον κλασικό ρομαντισμό με τις σύγχρονες τάσεις της μόδας. Οι λεπτομέρειες στο μπούστο και η μακριά, επιβλητική ουρά έδιναν μια βασιλική νότα στην παρουσία της. Το look ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ, αέρινο πέπλο από μεταξωτό τούλι.

Make-up από τον Γιάννη Σίσκο

Το μακιγιάζ της Εβίνας Τσακίρη ανέλαβε ο αγαπημένος των celebrities, Γιάννης Σίσκος. Ο κορυφαίος make-up artist δημιούργησε ένα look βασισμένο στη φιλοσοφία του «clean girl aesthetic», προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες μιας red-carpet νύφης.

Εστιάζοντας στην αψεγάδιαστη, super-luminous επιδερμίδα, ο Γιάννης Σίσκος χρησιμοποίησε ζεστές, γήινες αποχρώσεις στα μάτια με διακριτικά soft brown highlighters για να δώσει βάθος στο βλέμμα. Τα χείλη κρατήθηκαν σε μια απόλυτα physical, nude-ροζ απόχρωση με satin υφή, χαρίζοντας φρεσκάδα και διαχρονική κομψότητα που έδεσε άψογα με το ρομαντικό ύφος του νυφικού.

Το αριστοκρατικό σινιόν του Γιώργου Ποθητού

Το bridal look ολοκληρώθηκε ιδανικά με το χτένισμα που επιμελήθηκε ο ταλαντούχος hair stylist Γιώργος Ποθητός. Γνωστός για την ικανότητά του να αναδεικνύει τη θηλυκότητα μέσα από minimal γραμμές, ο Γιώργος Ποθητός δημιούργησε ένα low chignon με καθαρή χωρίστρα, χαρίζοντας ένα αριστοκρατικό και ταυτόχρονα φρέσκο look.

Το συγκεκριμένο χτένισμα δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της νύφης, αναδεικνύοντας το περίτεχνο ντεκολτέ του νυφικού, ενώ παράλληλα προσέφερε την τέλεια «βάση» για τη σωστή τοποθέτηση του bridal πέπλου.

Η Εβίνα Τσακίρη και ο Χρήστος Αποστολόπουλος έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, με τη νύφη να κλέβει τις εντυπώσεις και να δικαιώνει τον τίτλο μιας από τις πιο κομψές bridal εμφανίσεις της χρονιάς.

Να ζήσουν!

govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη – Οι διάσημοι καλεσμένοι, το νυφικό Celia Kritharioti και η Δέσποινα Βανδή