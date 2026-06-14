Γάμος Δανάης Μπάρκα – Φάνη Μπότση: Η ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε στο σύζυγό της

Μετά την τελετή, ακολούθησε μια παραμυθένια δεξίωση στον εξωτερικό χώρο, ο οποίος είχε στολιστεί ιδανικά για τη βραδιά των νεονύμφων. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη θετική ενέργεια, όμως η στιγμή που έκλεψε ολοκληρωτικά τις καρδιές όλων και έκανε τα φλας να ανάψουν ασταμάτητα, ήταν άκρως μουσική και συναισθηματική.

Η λαμπερή νύφη, Δανάη Μπάρκα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, πήρε το μικρόφωνο και με τη συνοδεία ακορντεόν χάρισε μια μοναδική ερμηνεία.

Κοιτάζοντας τον αγαπημένο της στα μάτια, τραγούδησε με όλη της την ψυχή το διαχρονικό και άκρως ερωτικό κομμάτι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» και όχι μόνο, με το κέφι να έχει μόλις ξεκινήσει.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της κόρης της